- Un pilon de electricitate a cazut in mijlocul unei strazi din sectorul Buiucani al Capitalei. Imagini de la fața locului au fost postate pe o rețea de socializare. Din acestea se observa ca in urma prabușirii a fost grav avariat un automobil.

- O situație surprinsa pe o strada din Capitala a starnit nemulțumiri in mediul online. Mai exact, este vorba despre un barbat care iși spala nestingherit mașina pe strada A.Plamadeala, un drum public ce unește strada A.Mateevici cu lacul din parcul Valea Morilor.

- Accidentul din luna mai, de la intersecția bd. Ștefan Cel Mare și Sfint și Ismail, nu a fost o lecție pentru șoferii care nu i-au in serios viața lor și a celor din preajma. Exact in aceeași intersecție, la 30 septembrie curent, in jurul orei 03:00, agenții de patrulare care monitorizau acest sector…

- 900 de kilograme de peşte de diferite specii au fost eliberate in lacul din Parcul "Dumitru Rişcanu", din sectorul Rişcani al Capitalei. Totodata, circa o tonă de peşte va fi eliberat şi in lacul din Parcul "La Izvor" din sectorul Buiucani.

- O mașina, cel mai probabil pentru ca nu ar fi fost parcata neregulamentar, a fost evacuata din curtea unui bloc din sectorul Buiucani al Capitalei de catre intreprinderea specializata.Imaginile au fost transmise redacției PUBLIK.MD de catre un martor ocular.

- Weekend cu ghinion pentru doi consumatori de droguri. Primul caz a fost depistat in parcul ”Valea Morilor” din sectorul Buiucani al Capitalei. Tanarul de 21 de ani a recunoscut ca deține asupra sa droguri și le-a prezentat benevol carabinielor.

- Un copil a fost la un pas de a fi lovit de o mașina chiar pe o trecere de pietoni. Momentul a fost surprins de un martor ocular, care a postat imaginile pe o rețea de socializare. Incidentul a avut loc pe o strada din sectorul Buiucani al Capitalei.

- O tanara de 20 de ani a fost lovita in plin de o mașina de taxi, condusa de un șofer de 49 de ani. Accidentul a avut loc dimineața pe o trecere de pietoni de pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al Capitalei.