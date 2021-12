Un şmen liric în târg, că bătaie spre băieţii de la cumărie ai lui Mihăiţă Un amic din zona lirica a smenurilor din targ ne trage de maneca si ne face atenti asupra unui interesant aranjament care se pregateste in aceste zile de sarbatoare: lansarea unui concurs de important sef responsabil cu spectacolele la opera ieseana. Prima chestie care atrage atentia este ca acest concurs s-a lansat chiar in ziua de Ignat, inaintea Craciunului, cu bataie asupra tuturor sarbatorilor, cand probabil ca atentia e indreptata spre alte zari. In fine, poate asa s-a nimerit. Starnindu-ne insa curiozitatea, am tras si noi cu urechea in stanga si-n dreapta, si asa am aflat ca, din toate… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

