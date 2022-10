Mario David, un tanar in varsta de 17 ani, a devenit saptamana trecuta campion mondial la Taekwon-do, relateaza Turnul Sfatului. Mario spune ca pentru a practica acest sport ai nevoie de disciplina, respect și perseverența. De-a lungul timpului, cele mai dificile momente pentru el au fost acelea cand a trebuit sa slabeasca pentru a ajunge la numarul de kilograme necesar pentru categoria la care voia sa se integreze. „Slabirile pentru concurs, pentru a intra la categoria pe care o vrei, cred ca acestea sunt cele mai dificile. Cel mai mult am slabit șase kilograme in doua saptamani, cu dieta, saune,…