- Gioanca Eugen, senator PSD, care i-a luat locul lui Claudiu Manda, in Parlament, dupa ce acesta a ajuns la Parlamentul European, si-a exprimat votul, luni, la investirea Guvernului Orban, A mai votat si senatorul Emanuel Savin, care a plecat recent de la Partidul Social Democrat. S-a incheiat votul…

- UPDARE: Și Daniel Constantin a votat. UPDATE: Și Sorin Cimpeanu de la Pro Romania a votat in urma cu cateva secunde. UPDATE: In acest moment, doi parlamentari PSD au votat Guvernul Orban. Al doilea vot este al Cristinei Burciu. UPDATE: A votat, in urma cu foarte scurt timp,…

- Senatorul PSD care i-a locul lui Claudiu Manda, dupa ce liderul PSD Dolj a plecat europarlamentar, a votat luni pentru investirea guvernului Ludovic Orban. Eugen Gioanca și-a preluat recent mandatul de senator de Dolj. Votul sau a fost aplaudat la scena deschisa de liberali.Și finul lui Liviu…

- Deputatul PSD Cristina Burciu anunta ca a decis sa sustina investirea Guvernului Orban. "Am decis sa sustin investirea in functie a Guvernului propus de Ludovic Orban, pentru ca Romania nu isi poate pe...

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca audierile candidatilor la functia de ministru sa aiba loc marti si miercuri, iar lunea viitoare sa aiba loc plenul comun in care sa se supuna votului investirea Guvernului Orban. ‘Prin consens s-a adoptat ca audierea candidatilor la posturile…

- Parlamentari PSD care au votat moțiunea de cenzura au fost excluși din PSD. Gabriel Petrea și Sorin Bota au fost excluși. Va amintim ca motiunea de cenzura a trecut, iar Guvernul Dancila este demis. C...

- Mihai Fifor, secretar general al PSD, a declarat luni ca social-democrații vor „negocia” pentru a ramâne la guvernare și a susținut ca „nu se termina lumea astazi aici” odata cu decizia foștilor parteneri de guvernare.„Este o perioada în care vom negocia,…

- „PSD și-a lansat azi candidatul pentru prezidențiale! Prin urmare, fiecare organizație are obligația sa-și mobilizeze la maxim toate structurile. Și toți oamenii! Sa-și asume fiecare șef din teritoriu rezultatul final. Pentru ca așa ați decis, susținut și votat! In unanimitate!”, a scris Codrin Ștefanescu,…