Stiri pe aceeasi tema

- Noul general numit de Kremlin sa coordoneze invazia rusa din Ucraina este renumit pentru atacurile comise impotriva civililor. Aleksandr Dvornikov a condus operațiuni sangeroase in Siria și Cecenia – spune un general american. Generalul Aleksandr Dvornikov, cel care acum coordoneaza invazia armatei…

- Agențiile de informații americane considera ca Federația Rusa a subestimat dificultațile care ar putea aparea in timpul invaziei din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Casa Alba a spus ca NATO nu amenința Rusia. Așa au comentat autoritațile americane Ordinul președintelui rus Vladimir Putin privind transferul forțelor de descurajare intr-un regim special de lupta, relateaza RIA Novosti. "Rusia nu a fost niciodata amenințata de NATO, de Ucraina", a declarat purtatorul…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a transmis, joi, ca președintele SUA Joe Biden nu va trimite trupe americane in Ucraina, care sa lupte contra Rusiei. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia și nici nu vom trimite soldați in Ucraina ca sa ne luptam cu Rusia. Nu știu de cate ori trebuie…

- Tensiunea crește in Ucraina dupa ce, ieri, Vladimir Putin a primit unda verde sa trimita trupe in cele doua așa-zisele republici separatiste din Ucraina, iar SUA și UE au anunțat primele sancțiuni. Urmarește principalele evoluții ale situației internaționale pe PRESSALERT.ro Ministrul ucrainean de…

- Anuntul retragerii unor trupe rusesti de la frontiera cu Ucraina trebuie "urmat de fapte", a atras atentia marti sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, potrivit AFP. CITESTE SI UE initiaza un sistem de conectivitate prin satelit si stimuleaza actiunile privind managementul traficului…

- Joe Biden a afirmat ca America va trimite „in curand” un numar mic de soldati in Europa de Est, pe fondul tensiunilor cu Moscova din cauza Ucrainei.„Voi trimite in curand trupe americane in Europa de Est si in tarile NATO. Nu foarte mult”, le-a declarat presedintele american jurnalistilor la coborarea…

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat marti ca este pregatit sa impuna sanctiuni care il vizeaza personal pe Vladimir Putin daca presedintele rus va ataca Ucraina, relateaza AFP. Liderul de la Casa Alba a precizat ca nu are ''nicio intentie'' sa trimita trupe americane sau NATO in Ucraina.…