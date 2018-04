Un seism cu magnitudinea 5,9 s-a produs în sudul Iranului; Nu au fost raportate victime Un seism cu magnitudinea de 5,9 s-a produs joi in Bushehr, o provincie din sudul Iranului in care se afla si o centrala nucleara, a anuntat televiziunea nationala iraniana, potrivit careia cutremurul de pamant nu a provocat pagube materiale si nici victime omenesti, informeaza Reuters.



Multe locuinte din regiunile rurale ale acestei provincii sunt construite din caramizi de argila si sunt cunoscute pentru faptul ca se prabusesc foarte usor in timpul seismelor, un fenomen cu o frecventa ridicata in Iran.



"Seismul a lovit regiunea Kaki din aceasta provincie in aceasta dimineata",

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

