Șeful unuia dintre departamentele administrației Moscovei, Alexei Martinov, a murit in 10 octombrie in Ucraina. Acest lucru a fost anunțat de redactorul-șef adjunct al canalului RT, Natalya Loseva. Potrivit acesteia, persoana decedata avea 28 de ani, relateaza meduza.io . „Mobilizat pe 23 septembrie. In tinerețe, a servit in regimentul Semionovski (aici trebuie sa marșaluiești). Experiența de lupta zero. A fost trimis pe front aproape cateva zile mai tarziu”, a declarat Loseva. In urma cu o zi, autoritațile din Rusia au confirmat pentru prima data ca cinci ruși mobilizați din regiunea Celiabinsk…