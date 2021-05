UN SECOL DE ISTORIE: Proclamarea Irlandei de Nord - 3 mai 1921

Stiri pe aceeasi tema

- Salve de tun vor fi trase sambata in Marea Britanie, in Gibraltar si de pe nave aflate pe mare, in onoarea printului Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a, care a murit vineri la varsta de 99 de ani, informeaza DPA si EFE. Incepand cu ora 11.00 GMT, vor fi lansate 41 de serii de salve de tun in orase…

- China a raspuns cu sanctionarea mai multor parlamentari britanici, a unui cercetator si a unui avocat, dar si a patru entitati din Marea Britanie acuzand Regatul Unit ca „raspandeste malitios minciuni si dezinformare” legate de problema drepturilor uigurilor musulmani, relateaza CNN.

- Marea Britanie are acum aproape trei luni de viața și politica dupa Brexit. În ciuda faptului ca guvernul lui Boris Johnson și-a asumat noul sau rol de vecin teribil al Europei, care a pretins victoria în cursa vaccinului ca o consecința a Brexitului și a amenințat ca va încalca tratatele…

- Agenția Europeana a Medicamentului a anunțat ca alergiile severe trebuie adaugate pe lista posibilelor efecte secundare ale vaccinului anti-COVID-19 de la AstraZeneca. Declarația vine dupa ce s-a descoperit o posibila legatura intre vaccin și aceste reacții in Marea Britanie. EMA a anunțat ca investigheaza…

- Meghan Markle, sotia printului Harry, a depus o plangere la postul de televiziune ITV privind comentariile facute de Piers Morgan - care a demisionat marti din postura de prezentator al emisiunii „Good Morning Britain” - legat de dezvaluirile ei, scrie Variety, inormeaza News.ro. Markle i-ar…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului „ Marius Nasta” din București: Lucrurile se complica mai mult daca apar mai multe variante circulante ale virusului. Din punct de vedere al populației, masurile anti-COVID raman la fel. Masurile cu masca și mainile spalate le vom duce cu noi și in aceasta primavara.…

- Isle of Man sau Insula Man este primul teritoriu din cadrul Arhipelagului britanic unde viața a revenit la normal dupa pandemia de COVID. Dupa 25 de zile de carantina dura, autoritațile au decis sa ridice restricțiile. Maștile și distanțarea sociala nu mai sunt nici ele obligatorii, relateaza BBC News.…