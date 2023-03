Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța unor elevi s-a transformat intr-un coșmar, asta dupa ce aceștia s-au imbolnavit, iar unii dintre ei au ajuns pe perfuzii la spital. Un grup de 28 de copii din București au decis sa petreaca vacanța la schi in Poiana Brașov, insa dupa ce au mancat o porție de ciorba au avut nevoie de ingrijiri…

- Doi copii au cazut in cariera din comuna Micauți, raionul Strașeni. Din fericire, dupa o noapte de cautari, minorii au fost gasiți de oamenii legii. Potrivit primarului comunei Micauți, Vasile Dolghii, baieții sunt in stare grava.

- Organizația Mondiala a Sanatații trage un semnal de alarma și solicita luarea unor „acțiuni imediate și coordonate” pentru a elimina de pe piața medicamentele neconforme, dupa ce peste 300 de copii au murit din cauza unor siropuri de tuse contaminate cu diverse substanțe toxice.

- Trei sute de copii din India, Indonezia și Gambia au murit dupa ce au luat siropuri de tuse contaminate, anunța Organizația Mondiala a Sanatații. Se vor verifica siropurile de tuse din intreaga lume. OMS a stabilit ca siropurile de tuse, comercializate de 6 producatori, conțineau „niveluri inacceptabile”…

- Razboi in Ucraina, ziua 333. Forțele rusești incearca o ofensiva in sudul regiunii Zaporojie, și, incearca, de asemenea, sa avanseze in zone din Donețk, anunța armata ucraineana, citata de CNN.

- Inspectorii sanitari vor efectua un control la Spitalul de Copii „Victor Gomoiu”, dupa ce unei fetite i s-ar fi ars corneea in urma expunerii la raze ultraviolete, a precizat, luni, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. „Va merge Inspectia sanitara de stat si eventual putem sa trimitem si reprezentanti…

- Inspectorii sanitari vor efectua un control la Spitalul de Copii "Victor Gomoiu", dupa ce o fetița și tatal ei, puși sa aștepte intr-un container au suferit arsuri la corneea in urma expunerii la raze ultraviolete.

- Medicii atrag atenția ca in spitale au inceput sa apara cazuri cu dubla afectare – atat virala, cat si bacteriana, extrem de greu de tratat, pentru ca de foarte multe ori se lovesc de rezistenta la antibiotice, o problema destul de noua.