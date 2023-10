Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Spaniei nu va putea conta pe Nico Williams si Alejandro Balde pentru meciul cu Norvegia, de duminica, decisiv pentru calificarea la EURO 2024, a anuntat federatia iberica, scrie AFP, potrivit Agerpres.Vineri, antrenorul Luis de la Fuente l-a chemat pe fundasul stanga al lui…

- Girona a invins cu 5-3 pe Mallorca si a urcat sambata in fruntea campionatului spaniol, insa inainte ca Real Madrid sau Barcelona sa joace in aceasta etapa. Girona s-a distantat la un punct de liderul la zi, Real Madrid, care are meci in deplasare, la Atletico Madrid. Barcelona poate ajunge…

- Patru persoane si-au pierdut viata si trei au fost ranite, duminica, dupa ce au fost lovite de un tren de navetisti in timp ce traversau o linie de cale ferata in Catalonia, nord-estul Spaniei, au anuntat serviciile de urgenta. Accidentul s-a produs cand un grup de sapte persoane incerca sa traverseze…

- Fotbalistul Lamine Yamal, noul produs al clubului FC Barcelona, a devenit vineri, la numai 16 ani, cel mai tinar jucator si marcator din nationala Spaniei. El a marcat un gol in meciul ciștigat cu 7-1 de Spania impotriva Georgiei la Tbilisi, in preliminariile EURO 2024. Yamal a fost introdus pe teren…

- Fosta jucatoare a echipei FC Barcelona, Montse Tome, a devenit la 41 de ani prima femeie numita la carma echipei feminine de fotbal a Spaniei, in locul lui Jorge Vilda, care a fost demis marti, a anuntat Federatia spaniola de fotbal, citata de AFP, potrivit Agerpres."Federatia regala spaniola de…

- Polițiștii spanioli au incheiat o ancheta uriașa impotriva unui clan care se ocupa cu diverse jafuri și furturi cu ajutorul metodei "imbrațișarea amoroasa". Membrii familiei, toți romani, locuiau in Barcelona, Zaragoza și Levante, insa se deplasau pe tot teritoriul Spaniei. Dupa o ancheta de doi ani,…

- Gerard Pique a fost huiduit intr-o discoteca din Madrid, acolo unde oamenii ii strigau „Shakira, Shakira”, in momentul in care, la microfon, le-a dat replica petrecareților. El Mundo Deportivo dezvaluie și ce le-a spus fostul jucptor al Barcelonei.Sambata s-a incheiat turneul pentru echipe de fotbal…