- Echipa de fotbal CSC Mihail Kogalniceanu, din Liga a 4 a, castigatoarea fazei pe judet a Cupei Romaniei, editia 2018 2019, a disputat astazi pe teren propriu meciul din faza intai nationala, contra echipei de Liga a 3 a Agricola Borcea.Meciul i a revenit formatiei calarasene, scor 3 1 2 0 . Golul gazdelor…

- Jiangsu Suning a fost eliminata in sferturile de finala ale Cupei Chinei de Guangzhou R&F, 2-3 in retur, dupa 0-0 in tur. Formația antrenata de Cosmin Olaroiu nu traverseaza cea mai buna perioada. Nu a caștigat niciunul dintre cele 5 meciuri oficiale disputate, reușind contraperformanța sa nu inscrie…

- Cu siguranța, nu este roman care sa nu fi vazut macar un episod din Inger salbatic , in care frumoasa și carismatica Natalia Oreiro juca rolul principal. Supranumita de compatriotii ei uruguayeni regina telenovelelor , actrița va ramane in istoria showbiz-ului drept principala rivala a Thaliei.

- Sergiu Bus a egalat in minutul 35, dupa ce oaspetii au deschis scorul, in minutul 25, prin Mohamed Coulibaly. Gazdele au preluat conducerea in minutul 53, prin Belaid, dar Igor Tadici a egalat imediat, in minutul 55. Bus a ratat un penalti in minutul 76, apoi Jerson Cabral a stabilit scorul…

- Incepand cu data de 1 iulie 2018, RATBV S.A va incepe reincarcarea cardurilor de calatorie pentru pensionarii sau persoanele varstnice care, potrivit legii, au un venit net lunar de sub 1.200 de lei. Vor fi reincarcate cardurile deja existente sau, daca persoanele care au dreptul la 15 titluri de calatorii…

- Argentinienii sunt recunoscuți pentru modul intens de a trai evenimentele sportive (in special meciurile de fotbal), iar partida "pumelor" cu Nigeria a fost un motiv numai bun pentru exprimarea pasiunii. Pablo Giralt (comentator din țara tangoului) a oferit faza zilei la golul izbavitor marcat de Rojo…

- Serena Williams, locul 451 WTA a produs șocul zilei! Fostul lider mondial s-a calificat, joi, in turul trei la Roland Garros, trecand in runda secunda de sportiva australiana Ashleigh Barty, numarul 17 mondial si favorita 17.

- Hayley Moore, o prezentatoare din Țara Galilor, a devenit faimoasa dupa ce pe internet s-a viralizat un clip in care ea a dat dovada de sange rece. In timpul unui reportaj de la o cursa de hipism, ea a incercat sa opreasca un cal salbatic din alergare și era cat pe ce sa fie calcata in picioare, insa…