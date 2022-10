Stiri pe aceeasi tema

- O alunecare de teren reactivata in localitatea Parscov din judetul Buzau a rupt in doua casa unei familii, care a fost nevoita sa-si abandoneze locuinta aflata la un pas de prabusire. Cele patru persoane care locuiau in imobil au fost mutate in module container trimise de Prefectura. Pamantul a alunecat…

- Operat la genunchi la inceputul anului, ”Ibra” a cam pierdut contactul cu fotbalul. Acatantul milanez participa activ la filmari,, dupa ce recent s-a izolat an munți pentru a-și testa limitele.

- De luni, 26 septembrie, nemțenii care vor sa se angajeze pot alege din 967 posturi oferite firmele private din Neamț. Sunt nu mai puțin de 353 de locuri de munca la care nu se cere calificare, mai ales la fabricile mari din județ, din domeniul construcții și industrializarea lemnului, dar și in agricultura.…

- Un roman și trei francezi au ajuns la Poliție dupa ce au mers la vanatoare fara permis de vanatoare și braconaj in padurile din Sanmihaiu de Campie. Un barbat din Sanmihaiu de Campie de 44 de ani impreuna cu trei cetațeni veniți din Franța cu varste cuprinse intre 51 și 74 de ani au fost la vanatoare…

- Laurențiu Reghecampf a implinit 47 de ani și cu aceasta ocazie a postat o fotografie cu mezinul familiei sale. Liam are doar patru luni și s-a simțit foarte bine in brațele tatalui sau. Fanii s-au grabit sa-l felicite pe antrenorul roman de la Neftci Baku. Laurențiu Reghecampf, fotografie de ziua lui…

- Parlamentarul Dumitru Coarna ii da dreptate profesorului Andrei Marga, in scandalul generat de declarațiile acestuia despre Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- In luna noiembrie 2020, in urma unui schimb operativ de informații cu Departamentul pentru Siguranța Naționala a Statelor Unite ale Americii din cadrul Ambasadei S.U.A. din Austria, polițiștii Direcției de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la savarșirea infracțiunilor de tentativa…

- Ciclistul roman Vlad Dascalu a retrogradat de pe locul doi pe sase in clasamentul general al Cupei Mondiale de mountain bike, dupa ce a renuntat la etapa de la Mont-St.Anne (Canada), penultima din acest sezon, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…