Un român, reținut în Grecia. Ce a vrut să fure de pe Acropola din Atena Un roman a fost reținut in Atena dupa ce a incercat sa sustraga doua bucați de marmura de pe Acropola. Barbatul a fost vazut de o femeie, agent de securitate, care a chemat poliția. Suspectul a declarat ca nu știa ca este ilegal sa iei „suveniruri” din celebrul obiectiv turistic, potrivit Iefimerida.gr. Mai mult, el a spus ca marmura era oricum desprinsa dintr-o poarta antica (propylaea). „Erau desprinse, nu am facut nimic rau”, a spus el, potrivit sursei citate. Bucațile de marmura au fost trimise la o instituție specializata pentru a fi analizate. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

