Stiri pe aceeasi tema

- Pe data 26 martie 2017, camionul condus de soferul roman a iesit de pe carosabil pe autostrada A10 din Italia, intre Albisola si Celle, vehiculul intrand in mai multi muncitori aflati pe marginea drumului. In urma impactului si-au pierdut viata doi muncitori, iar alti cinci au fost raniti, potrivit…

- Un șofer roman de TIR va trebui sa plateasca despagubiri in valoare de un milion de euro dupa ce in 2017 a provocat un accident rutier in Italia in urma caruia doua persoane au decedat, iar alte cinci au fost ranite, informeaza publicația Il Secolo XIX, citat de digi24.ro.

- Un șofer roman de TIR a fost condamnat sa plateasca despagubiri in valoare de 1 milion de euro dupa un accident grav pe care l-a provocat in martie 2017, in Italia, informeaza La Stampa. Romanul in varsta de 41 de ani a comis un accident grav in Italia, intre Albisola si Celle, pe A 10. Pe 26 martie…

- Un sofer roman de TIR a fost obligat sa plateasca despagubiri uriase familiilor victimelor unui accident pe care l-a provocat in urma cu aproape doi ani si jumatate. Ilim Bildan a comis un accident grav in Italia, intre Albisola si Celle, pe A 10. Pe 26 martie 2017, romanul a intrat cu camionul intr-un…

- Ilim Bildan, un șofer de tir din Romania, a ucis doi oameni și a ranit cinci, dupa ce și-a scapat camionul de sub control și a intrat in plin intr-un grup de muncitori care lucrau la intreținerea autostrazii. Incidentul a avut loc pe 26 martie 2017, pe autostrada A 10, intre localitațile Albisola și…

- George Boran, tanarul care si-a dat demisia din Politia Romana dupa doar 20 de zile este acum fortat sa plateasca despagubiri Ministerului de Interne. Declarandu-se nemultumit de conditiile gasite la postul de Politie, acesta a decis sa plece. Baiatul a povestit in detaliu, intr-un mesaj pe o retea…

- Un proces judecat la Judecatoria Timisoara si Tribunalul Timis scoate la iveala modul in care compania CFR Calatori a fost amendata pentru ca a fost plimbat de la o casierie la alta din Gara de Nord din Timisoara pana cand a pierdut trenul.

- Statul roman, obligat sa plateasca despagubiri unui detinut. Un politist din judetul Timis, condamnat la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare intr-un dosar pentru trafic de minori, a reclamat ca in perioada cand se afla in arestul politiei, ar fi facut raie.