Un român i-a tăiat unui conaţional în plină stradă, în Italia. Ucigaşul a fost prins în gară Ștefan Costel Ciocanaru, de 42 de ani, a fost gasit in zorii zilei de 18 iunie, pe strada, cu gatul taiat, in orașul Barletta, din Puglia, sudul Italiei. Un alt cetațean roman, in varsta de 38 de ani, a fost arestat de polițiștii din Foggia, marti, la o zi dupa descoperirea cadavrului lui Ciocanaru, sub acuzația de ucidere dupa ce au concluzionat ca este autorul crimei din Barletta. Acesta a fost oprit intr-o gara și asupra sa s-au gasit o pereche de foarfece murdare de sange. Luni dimineața la Barletta, in jurul orei 5:00, corpul unui cetațean roman a fost gasit fara viața in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

