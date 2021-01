Stiri pe aceeasi tema

- Presa americana scrie ca romanul era foarte activ si racola adepti ai lui Donald Trump. El ar fi intentionat sa organizeze o noua actiune in forta la Washington si incerca sa adune cat mai multi oameni dispusi sa lupte, la propriu, pentru cauza lui Trump.Potrivit NBC, Eduard Florea a fost arestat dupa…

- Facebook Inc ar putea fi fortata sa-si vanda activele valoroase WhatsApp si Instagram, dupa ce Comisia Federala pentru Comert (FTC) si aproape toate statele americane au intentat proces retelei de socializare, apreciind ca tranzactiile nu au fost legale si in final afecteaza consumatorii, transmite…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei ai Sectiei de Politie Rurala Gircina cauta o femeie in virsta de 39 de ani, care a disparut de la data de 20 noiembrie 2020. Anchetatorii s-au sesizat din oficiu, pe 24 noiembrie, despre faptul ca in urma cu patru zile Donciu Cristina, din Piatra…

- Locuința manelistului Dani Mocanu a fost percheziționata, miercuri dimineața, de catre polițiștii de la IPJ Argeș. Descinderile au avut loc dupa ce cantarețul a aparut intr-un videoclip cu un leu. Politistii din Arges au efectuat, miercuri, trei perchezitii – doua in Stefanesti, judetul Arges, si una…