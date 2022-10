Un brașovean, inginer la NASA, a construit mai multe piese pentru racheta ce va fi lansata pe Luna, in noiembrie, in Misiunea Artemis 1. Dragoș Paun are 37 de ani, iar in ultimii șapte a lucrat pentru NASA, in special pentru construirea a opt din cele 55 de motoare ale navei spațiale cu care va zbura, spre Luna, in noiembrie, un echipaj uman, transmite agenția Rador.

