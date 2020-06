Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Banu locuieste in blocul cel mai apropiat de Casa Alba si de Congresul SUA, chiar in fata sediului FBI Washington. Romanul este stabilit de 22 ani in Washington si marturiseste ca este cea mai grava criza pe care a vazut-o pe pamant american.

- Ieri, China a promis un „contraatac” Statelor Unite ale Americii dupa anunturile presedintelui american Donald Trump, care vrea sa limiteze accesul cetatenilor chinezi pe teritoriul american si sa impuna sanctiuni comerciale Hong Kong-ului, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Este prima reactie a Beijingului…

- O autopsie independenta a lui George Floyd, efectuata la cererea familiei sale, a concluzionat ca moartea a fost „cauzata de asfixiere mecanica din cauza compresiunii gâtului și a spatelui care a dus la lipsa fluxului de sânge catre creier.” Raportul autopsiei semnat…

- Aflat sub asediu la Casa Alba, președintele Trump – mutat de urgența intr-un buncar subteran in weekend – a petrecut duminica seara din nou la adapost, cand au avut ciocniri și tiruri cu gaze lacrimogene in apropiere iar in capitala Washington DC a fost decretata stare de asediu. Moartea lui George…

- In capitala Statelor Unite, Washington, a fost decretata duminica stare de asediu dupa noi manifestatii in apropiere de Casa Alba, a anuntat primarul orasului, Muriel Bowser, a doua zi dupa o noapte marcata de revolte in mai multe localitati din tara, relateaza AFP.

- Izolat la Casa Alba și lipsit de mitinguri zgomotoase, președintele vrea sa trimita un mesaj ca America se redeschide pentru afaceri.Intrucat oficialii din domeniul sanatații continua sa avertizeze impotriva calatoriilor neesențiale, Trump le-a cerut asistenților sa inceapa sa adauge evenimente oficiale…

- Imaginile postate de un roman stabilit in America și mare iubitor de Dacii au devenit virale pe internet. Barbatul și-a fotografit mult iubitul automobil in centrul New York-ului pustiit de pandemie.

- Dilema prabușirii prețului petrolului. Ieftinirea carburanților este in beneficiul consumatorilor, dar pune in pericol economia. Trump vrea sa medieze razboiul Arabia Saudita-Rusia Presedintele american, Donald Trump, vrea sa intervina in razboiul petrolului in care se confrunta Rusia si Arabia Saudita,…