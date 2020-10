Un roman curăță voluntar statuile din Italia deși doarme în parc Un roman stabilit in Italia a decis sa iși lanseze un nou brand și sa faca ca orșele din peninsula sa arte altfel. Astfel, chiar daca nu are casa și locuiește pe strazi, barbatul se preocupa de statuile din locurile publice, pe care le curața cu sarg. Nu in Romania, ci in Italia, unde locuiește de ceva timp. Esta vorba despre Valentin Sararu, care are are 48 de ani, iar viața, conform declarațiilor lui, „i-a rezervat mai multe greutați”. Romanul, insa, a continuat sa lupte și sa aspire la un viitor mai bun, nu doar pentru el, ci și pentru lumea din jur, așa cum ii place sa spuna. Povestea lui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

