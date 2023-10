Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile la gaze și electricitate s-au stabilizat in Europa, dar facturile sunt in continuare in creștere fața de anul trecut: acest lucru se datoreaza faptului ca multe țari nu au reinnoit ajutoarele acordate de stat pentru a sprijini populația. Prețurile la electricitate și gaze se stabilizeaza.…

- „E adevarat ca in cadrul JAI au fost discutat un baromentru al Spațiului Schengen și, la solicitarea Romaniei in cadrul CoReper in prealabil JAI, au fost trecute in revista starea progreselor inregistrate de Romania și Bulgaria pe linia combaterii migrației ilegale. In mod unanim a fost apreciat faptul…

- Von der Leyen preia negocierile cu Austria pentru aderarea Romaniei in Schengen: 'Puteți conta pe mine!' Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, susține ca va avea negocieri cu Austria, care blocheaza Romania sa intre in spațiul Schengen. „Puteți sa contați pe mine”, a dat asigurari von der Leyen…

- Razboi in Ucraina, ziua 580: Presedintele Volodimir Zelenski a declarat, luni seara, in discursul adresat natiunii, ca asteapta si de la alte tari vecine o cooperare constructiva in problema cerealelor asa cum a fost cu Romania si Bulgaria.

- Sefa Comisiei Europene a vizitat Lampedusa, insula italiana coplesita de sosirea a opt mii de migranti in trei zile. Insotita de premierul Italiei, Ursula von der Leyen a mers la centrul de primire si a stat de vorba cu voluntarii italieni, ca sa ii incurajeze. Le-a spus ca problema solicitantilor de…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca țara noastra va intenta proces Austriei, la Curtea Europeana de Justiție, daca oficialii austrieci continua sa blocheze intrarea Romaniei in Schengen. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat recent ca Romania intenționeaza sa atace Austria la Curtea Europeana de Justiție,…

- ADVERTORIAL. Scriu cu drag și ardoare despre aceasta echipa minunata! Am avut ocazia sa-i cunosc prin intermediul clienților, prin spusele lor, dar și personal.Sunt incantatori și profesioniști, dedicați meseriei și mereu amabili! Echipa este unita, distractiva, pozitiva, formata din oameni frumoși,…

- Autocarul venea din Spania și se indrepta spre Romania si Republica Moldova. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, toate persoanele au reușit sa coboare in ultima clipa. Pasagerii au fost duși de politie la o benzinarie din apropiere de unde au așteptat un alt mijloc de transport pentru a-si…