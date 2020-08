Un român candidează la alegerile locale din Italia Consultant in dezvoltare personala, Florin Cristinel Stan aspira la un loc in consiliul Primariei din Venaria Reale (Torino), iar daca va fi ales, spune ca va face proiecte de colaborare teritoriala cu Romania. Romanul nu ia in calcul infrangerea. Citește și: Un TSUNAMI de concedieri lovește Romania: Inca 500.000 de romani vor ramane fara serviciu Tot mai multi romani sunt interesati de politica locala din orasele de resedinta din Italia, informeaza Mediafax. Cu toate ca Autoritatea Electorala Permanenta nu a comunicat inca statistica finala a romanilor candidati la alegerile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 10 candidați lupta pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Maramureș la alegerile locale din 2020. Vezi ordinea candidaților pe buletinul de vot La sediul Biroului Electoral Județean nr. 26 Maramureș s-a procedat la tragerea la sorți a ordinii in care vor fi inscriși pe buletnele de vot…

- Daca situația pandemiei va ramane așa cum este in prezent, alegerile locale nu ar trebui sa se organizeze, a declarat profesorul Alexandru Rafila. El susține ca data de 27 septembrie este una potrivita numai in contextul in care numarul cazurilor de infectari cu noul coronavirus va scadea semnificativ.…

- "Daca noi reusim pana in luna septembrie, la jumatatea lunii septembrie, sa tinem lucrurile acestea sub control, sa reducem numarul de cazuri, sa scadem acea rata de transmitere sub 1 ca sa existe o scadere sustenabila, sigur, alegerile pot avea loc fara niciun fel de problema cu niste masuri a de…

- Alegerile locale vor fi organizate in Romania pe 27 septembrie. De pe 20 iulie, partidele pot strange semnaturi pentru candidații lor, iar candidaturile se pot depune pana pe 18 august. Campania electorala va incepe in data de 28 august, dar pana ca...

- Laurențiu Codescu lucreaza ca asistent medical la Milano, oraș aflat in doliu dupa miile de victime COVID-19. Lucreaza la Terapie Intensiva și a fost in linia intai, tratand sute de pacienți diagnosticați cu noul coronavirus. Timp de doua luni a purtat cate zece ore costumul de protecție ca de cosmonaut,…

- Blue Air opereaza in 1 iulie primele zboruri comerciale regulate din Romania dupa mai bine de trei luni de zile de la suspendarea activitații. Aeroportul Bacau a anunțat astazi ca vor fi reluate zborurile catre Bergamo, Roma Fiumicino, Torino și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- În interiorul PSD se poarta negocieri pe toate planurile, în aceste zile. Social-democrații își împart functiile în interiorul partidului, negociaza alianțe electorale pentru locale, dar și locuri eligibile în Parlament. Mișcarile au loc în contextul în…

- Opt romani au fost implicați intr-un grav accident produs in Italia, in urma caruia 4 au murit, iar 3 au fost raniți și au ajuns la spital, precizeaza MAE. Un alt roman este in afara oricarui pericol. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca atat Ambasada Romaniei la Roma, prin intermediul biroului…