- Alica Schmidt este considerata cea mai frumoasa atleta din lume și grație acestui titlu, neoficial desigur, are parte de o atenție sporita din partea fanilor și jurnaliștilor. Iar tot ceea ce face ajunge imediat in atenția publicului. Așa s-a aflat ce a pațit sportiva din Germania in vacanța din Thailanda.…

- In urma cu aproape o luna de zile, Razvan Simion a implinit 42 de ani. Prezentatorul emisiunii „Neatza cu Razvan și Dani” și-a celebrat ziua de naștere intr-o vacanța in strainatate, cand Daliana Raducan i-a pregatit o surpriza foarte romantica. Nu se știa, la acea vreme, in ce locație se afla cuplul.…

- Un roman a avut parte de țeapa vieții, dupa ce s-a cazat la un hotel de 4 stele din Halkidiki, Grecia. Acesta a platit o suma de bani destul de mare pentru o camera cu jacuzzi și spa in camera, ca sa aiba apoi surpriza ca jacuzzi este nefuncțional și ii curge apa in camera.

- Peninsula Balcanica este unul dintre acele locuri – in mare parte nedescoperite și neatinsa de progres, cu munți alpini frumoși și vederi superbe. Cand spui Bulgaria, te gandeșit la multele plaje cu nisip fin, lacuri glaciare albastre, cascade uimitoare, pajiști insorite, priveliști fantastice și trasee…

- Grecia se menține, și in vara lui 2022, in topul destinațiilor de vacanța ale romanilor, pe timp de vara și nu numai. Pe grupurile de vacanța de pe rețelele sociale, romanii cer sfaturi și ofera, la randul lor, anumite recomandari privind locațiile și stațiunile unde se afla cele mai mici tarife la…

- Mai multe familii din Cluj-Napoca au platit o vacanța in Grecia, pe insula Creta, la un hotel de patru stele, cu all inclusive, iar cand au ajuns acolo au dat peste camere murdare și un hotel de 2 stele. Administratorii hotelului le-au spus ca hotelul este unul modest cu patru stele economice și…

- Ospitalitatea angajatilor din HORECA de la sud de Dunare nu este nici pe departe asa cum razbate din ofertele turistice, conditiile de cazare sunt mult sub ceea ce ofera un hotel de pe litoralul romanesc, iar pe plaje nu s-au facut investitii din perioada in care germanii au adus aici primii bani.