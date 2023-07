Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a dus trei teancuri de bani topiti, in bancnote de 100 si 200 de lei, la Banca Nationala a Romaniei si a primit bancnote noi. Cazul a fost relatat chiar pe pagina de Instagram a Bancii Nationale a Romaniei, acolo unde reprezentantii BNR au explicat si care sunt conditiile pentru ca banii uzati…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, cu privire la problemele din azile, ca situatia este o „rusine nationala” si a subliniat ca masurile care vor fi luate trebuie sa taie raul de la radacina. „Chestiunea cu asa cum s-au numit „azilele groazei” este una foarte complicata si, daca imi permiteti…

- Autoritațile județului Ilfov au reacționat imediat in cazul batranilor umiliți și ținuți in condiții inumane in azilele in care au descins procurorii. „Nu voi tolera ca cei mai in varsta sa fie tratați cu indiferența și cruzime”, a transmis președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma,…

- Banca Naționala a Romaniei a transmis miercuri ca inflația anuala și-a accelerat scaderea in aprilie și mai, pana la 10,6%, iar aceasta tendința va continua. Exista insa doua riscuri pentru aceasta perspectiva de scadere: plafonarea temporara a adaosului comercial la produse alimentare de baza și din…

- Continua premierele nedorite din Educație. Dupa Evaluarea Naționala de clasa a opta, peste 27.000 dintre candidați au depus contestații. Iar, mai mult de jumatate dintre elevii nemulțumiți de notele inițiale au primit note mai mari dupa recorectare. Este și cazul unui elev care a primit, inainte de…

- Un plan de actiune comun avand ca obiectiv incadrarea, la sfarșitul anului, in tinta de deficit de 4,4% a fost agreat, luni, la Palatul Victoria, in discutiile purtate cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. ”Am avut astazi, la Palatul Victoria, un dialog foarte bun cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur…

- Ies la iveala detalii infioratoare in cazul fetiței de 12 ani, moarta și ascunsa in canapea.Principalul suspect in cazul crimei din sectorul 4 este Ilie Marcel Serbuc care a recunoscut fapta memei sale la telefon, declarand ca a ucis-o pe fetita gasita ascunsa in lada unei canapele. Declaratia mamei…

- Patru perchezitii au avut loc miercuri dimineata, in Bucuresti intr-un dosar vizand punerea in circulatie de bancnote de 500 de euro falsificate. Sute de bancnote false au fost incarcate in bancomatele unei banci, prejudiciul fiind de aproximativ 240.000 de euro. ”La data de 3 mai a.c., politistii…