Un român a înțepat cauciucurile a 91 de mașini în Austria. Care a fost motivul Un roman a ințepat cauciucurile a 91 de mașini in districtul Bindermichl din orașul austriac Linz. Acesta ar fi fost deranjat de zgomotul produs de vecini, informeaza Nachrichten . Atacurile au avut loc timp de șase luni, in perioada aprilie – octombrie 2021, pe opt strazi din cartierul in care locuiește barbatul roman. El a ințepat unul sau mai multe anvelope ale fiecarei mașini. Peste 65 oameni au fost afectați de atacurile romanului, unii chiar de mai multe ori. Autorul atacurilor alegea la intamplare mașinile pe care le avaria. Barbatul a fost reținut, dypa ce a fost surpins pe camerele de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

