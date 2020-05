Un roman a incercat sa fure doua masini in Taglicozzo Aseara, un cetațean roman de 31 de ani a fost responsabil pentru furt agravat in diverse locuri din Tagliacozzo.Din primele informații, s-ar parea ca barbatul a incercat sa fure doua mașini fara succes, poziționate in doua locații diferite.Una dintre cele doua mașini, parcata in interiorul zonei de servicii.Barbații carabinierii unitații de operare a companiei Tagliacozzo au intervenit la fața locului, sub comanda maiorului Silvia Gobbini care, angajat in serviciul de patrulare al teritoriului, l-au identificat pe tanarul de 31 de ani și a procedat la arestare, transpunandu-l in inchisoarea din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

