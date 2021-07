Petrolier urias in Portul Constanta. Ce lungime si capacitate are

Ieri, a intrat in Portul Constanta Dana 79, tancul petrolier New Amorgos, sub pavilion Panama.Vasul are o lungime maxima de 243 de metri, o latime maxima de 42 de metri, si o capacitate maxima de 107.510 tone.Nava are ca port de destinatie Novorossysk Rusia.Tancul petrolier… [citeste mai departe]