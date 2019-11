Stiri pe aceeasi tema

- ”Ceea ce suntem pe cale sa traim este moartea cerebrala a NATO”, a declarat Emmanuel Macron editiei de joi a saptamânalului The Economist, explicând aceasta ”moarte” prin dezangajarea americana fata de aliati NATO si comportamentul Turciei, membra a Aliantei…

- "I-am cerut secretarului Trezoreriei sa ridice toate sanctiunile impuse la 14 octombrie ca reactie fata de ofensiva Turciei", a declarat Trump la Casa Alba. El a anuntat ca Turcia a informat Statele Unite cu privire la faptul ca Ankara face "permanent" un armistitiu de cinci zile in Siria, iar din aceasta…

Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri seara ca va anula sanctiunile impuse Turciei dupa ce Administratia de la Ankara a acceptat un armistitiu permanent in Siria, anunța MEDIAFAX.

- Statele Unite nu au „constatat în acest stadiu o evadare majora” a prizonierilor din gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS), aflați sub controlul forțelor kurde în Siria, în pofida ofensivei în curs a Turciei, a declarat marți un înalt responsabil american,…

Vicepresedintele american Mike Pence va pleca spre Turcia "in urmatoarele 24 de ore", in speranta de a negocia o incetare a focului intre fortele turce si kurde in nord-estul Siriei, a declarat marti un inalt responsabil american, citat de AFP, potrivit Agerpres.

- Forțele regimului sirian condus de Bashar Al-Assad au intrat luni în orașul-cheie Minbej (Manbij), din nordul Siriei, în cadrul unei mobilizari militare ce vizeaza contracararea ofensivei turce, a informat presa de stat siriana, potrivit AFP.„Unitați ale armatei au intrat în…

- "Sa fie clar, noi (SUA) nu abandonam fortele kurde partenere", a declarat Esper in fata jurnalistilor, adaugand ca forte ale SUA raman cu kurzii in unele zone ale Siriei si ca SUA au retras doar 50 de soldati din zona de conflict. Turcia a pus SUA intr-o "situatie dificila", a adaugat el.…

- ''Avem una dintre cele trei optiuni de supravietuire: trimiterea a mii de soldati pentru a castiga in plan militar, lovirea Turciei foarte greu din punct de vedere financiar si cu sanctiuni si convingerea mediatorilor pentru un acord intre Turcia si kurzi!'', a scris presedintele american intr-un…