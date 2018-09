Stiri pe aceeasi tema

- «Luarile noastre de pozitie de la aceasta tribuna aduc in atentie multe probleme reale, de ordin general sau ale comunitatilor care ne-au desemnat sa le reprezentam in Parlamentul Romaniei, dar si multe dispute inchipuite, care alimenteaza starea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Nu este primul an in care constatam acest adevar evident. Fara ca la nivelul conducerii tarii sa se ia vreo masura. In loc de analize, radiografii ale situatiei ilustrate de aceste examene, realizate de experti independenti, clasa politica se lupta cu justitia, pentru „dreptul“ de a fura nestingherita.…

- Dunarea, una dintre principalele atracții turistice ale Romaniei, este pusa in valoare de companii din Germania sau Austria, care organizeaza croaziere și pe sectorul romanesc, pana in Delta, dar este ignorata, atat de operatorii din turism, cat și de municipalitațile din orașele romanești riverane.…

- Saptamana trecuta, Theodor Jumatate, jurnalistul Gazetei prezent la Mondialul din Rusia, a observat cum la cimitirul militar de la Rossoșka, locul care adapostește osemintele a 150.000 de romani cazuți la Stalingrad, steagul romanesc care flutura era de marimea unei batiste. "Disproporția crucii, catargelor,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, afirma ca Ziua Drapelului National este ziua fiecarui cetatean al acestei tari, iar valorile noastre se reflecta si prin respectul pentru drapel. "Valorile noastre se reflecta si prin respectul pentru drapelul national, fiecare dintre cele…

- Prima proba de foc din aceasta vara pentru tinerii Romaniei – Evaluarea Naționala, abia s-a incheiat. Propunem cititorilor o analiza bazata pe cifre și comentarii avizate a rezultatelor de la prima incercare cu care copiii dau piept pe drumul cunoașterii.

- Peste 35 de delfini au fost gasiti morti, esuati pe plajele litoralului romanesc de la inceputul anului, cei mai multi in perioada de prohibitie, au anuntat reprezentantii ONG Mare Nostrum.

- Intrat in insolventa la inceputul acestui an, fabrica de incaltaminte Clujana ar putea totusi sa depaseasca momentul de cumpana in care se afla, considera administratorul judiciar al companiei.