Stiri pe aceeasi tema

- Ryyan Alshebl, un refugiat in varsta de 29 de ani din Siria, a depus oficial juramantul ca primar al Ostelsheim, localitate din landul Baden-Wurttenberg, din sud-vestul Germaniei, intr-o sedinta solemna a consiliului municipal organizata vineri seara.

- Anthony Le Tallec, 38 de ani, fost atacant la Liverpool și Astra Giurgiu, l-a vazut pe individul identificat Abdalmash H. atacand copii și adulți in parcul de langa lacul din Annecy. Clipe de teroare, de spaima, de panica. Astazi, in orașelul Annecy, loc turistic din sud-estul Franței, aproape de granița…

- Riscul de inundații ramane ridicat in vestul țarii, unde cursuri de apa din șapte județe sunt sub Cod portocaliu. Ploile din ultima perioada au provocat deja numeroase pagube. A fost prapad in judetul Caras-Severin dupa inundatiile din ultimele ore. Peste 50 de case si alte cateva zeci de gospodarii…

- Presedintele Partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a depus vineri la Parchetul General o plangere penala impotriva premierului Nicolae Ciuca si a membrilor Guvernului pentru refuzul acestora de a convoca si organiza alegerilor locale partiale in 57 de localitati, unde mandatele de primar au fost…

- Neculai Ghețu, fost primar in trei comune din Bacau, este student in primul an la Facultatea de Istorie din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și ia cursuri de canto la Școala Populara de Arte „Titel Popovici” din Iași

- Un barbat a ranit joi 12 pompieri si politisti - pe unii grav -, provocand o explozie si dand foc unui apartament, in vestul Germaniei, anunta autoritatile locale, relateaza AFP, conform news.ro.Barbatul, in varsta de 57 de ani, a fost arestat in locuinta sa, la Ratingen, insa motivele gestului acestuia…

- Tot momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din oraș, in apropierea unui bar. In imagini se vede cum mai mulți barbați incep sa se ia la bataie, iar unul dintre scandalagii incepe sa loveasca cu putere una dintre persoanele implicate cu... o carja.Polițiștii fost alertați de incident și…

- Sfarșitul lunii aprilie a fost marcat de deschiderea unui nou sezon de vizitare a domeniului regal de la Savarșin, care și-a dobandit deja o binemeritata notorietate și atrage la fiecare sfarșit de saptamana in jur de 700 – 800 de turiști din țara și din strainatate. Castelul de la Savarșin a fost construit…