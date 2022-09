Stiri pe aceeasi tema

- Lada a redevenit lider pe piața auto ruseasca, a urmare a sancțiunilor aplicate impotriva Rusiei, potrivit The Moscow Times. Cel mai mare producator auto din Rusia, AvtoVaz, a revenit luna trecuta pe primul loc in topul vanzarilor in capitala rusa, pentru prima data dupa mai bine de un deceniu, potrivit…

- Rusia a afirmat joi ca a ucis cu o zi inainte “peste 200 de militari ucraineni” intr-o lovitura asupra unei gari din centrul Ucrainei, Kievul informand la randul sau despre cel putin 25 de persoane ucise, informeaza AFP si Reuters. O racheta Iskander “a lovit direct un tren militar in gara Ceapline,…

- Rusia a anuntat duminica aceasta ca a distrus un depozit de munitii ce continea rachete pentru sistemul american HIMARS in regiunea Odesa, in sud-estul Ucrainei, in timp ce Kievul afirma ca de fapt rusii au lovit un hambar de grane, transmite Reuters. Ministerul Apararii Rusiei a anuntat ca rachete…

- O prima nava cu cereale ucrainene ar plutea pleca luni din portul ucrainean Odesa, conform acordului incheiat cu Rusia pe 22 iulie, a anuntat duminica presedintia turca, in timp ce la Kiev presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat ca in urma invaziei ruse anul acesta recolta de cereale ar…

- Ucraina vrea sa lanseze o contraofensiva in zonele ocupate aproape in intregime de Rusia. Vicepremierul ucrainean pentru reintegrarea teritoriilor temporar ocupate, Irina Veresciuk, a facut apel, in cadrul unui program transmis de televiziunile ucrainene, la locuitorii din orașele capturate de trupele…

- Armata ucraineana a reusit, dupa ce a lansat o ofensiva in zone din sudul tarii ocupate partial de trupele ruse, eliberarea asezarii Ivanivka, in regiunea Herson, relateaza EFE si Ukrinform. Brigada a 60-a de infanterie a fortelor armate ucrainene a publicat o inregistrare video pe Facebook care aparent…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri liderilor statelor NATO ca tara sa are nevoie de mai multe arme si de bani, circa 5 miliarde de dolari pe luna, pentru a se apara in fata agresiunii Rusiei, el sustinand ca ambitiile Moscovei nu se opresc la Ucraina, transmit agentiile Reuters…