- Mii de PET-uri au poluat din nou la inceput de an raul Cerna, in Orșova, la varsarea in Dunare, imaginile devenind virale pe Facebook.Deși imaginile sunt noi, problema este veche și inca de la inceputul anilor 2000, an de an, mii de metri cubi de PET-uri, resturi menajere ajung sa se adune in același…

- A fost cod roșu de inundații in Valcea, Gorj și Mehedinți. Ploile abundente și topirea zapezii din zonele de munte au umflat raurile din sudul țarii, care au ieșit din matca. Zeci de case au fost inundate, iar traficul rutier și feroviar a fost blocat de șuvoaie.

- In toate aceste luni, spitalele s-au transformat intr-un camp de lupta. Așa s-a intamplat și la spitalul Orșova, din Mehedinți. Doua arme au fost permanent folosite deopotriva de medici și pacienții lor: oxigenul și un psihic de fier.

- Au fost identificate cantitati insemnate de deseuri, in Portul Tomis.Directia Generala Politia Locala desfasoara permanent actiuni in scopul prevenirii si combaterii incalcarii normelor legale in vigoare privind ocuparea domeniului public.In timpul desfasurarii campaniei de curatenie initiate de Primaria…

- Scandalul deseurilor de pe strazile Orsovei pare sa nu mai aiba sfarsit, iar municipiul risca sa se sufoce sub mormane de deșeuri. Gunoaiele n-au mai fost ridicate de pe strazi de aproape doua luni, iar localnicii, disperați, spun ca nu mai pot trai in aceste condiții mizerabile. Autoritațile locale…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari de cod galben de vant puternic si ploi abundente. Meteorologii au precizat ca Bucurestiul nu va fi ocolit de vant si ploi, iar vremea se va raci. Din aceasta seara de la ora 21:00 intra in vigoare codul galben de vant si ploi abundente.…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 12 octombrie, ora 21:00 - 13 octombrie, ora 09:00Fenomene vizate: intensificari ale vantului, ploi insemnate cantitativ In intervalul menționat, in Banat, Oltenia, sudul Transilvaniei și al Crișanei, precum și in vestul…

- "Istoricul orasului Cernavoda", Ioan I. Musat Prima monografie a localitatii Cernavoda, "Istoricul orasului Cernavoda", apartinand invatatorului Ioan I. Musat, apare in luna martie a anului 1938, la Tipografia "Viata Literara", din Bucuresti, constituind un valoros document pentru istoria acestei asezari,…