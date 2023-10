15 pui de urs ramași orfani au ajuns, anul acesta, in adapostul special creat de o asociație in Munții Hașmaș. Printre acești, și un pui gasit la Darmanești. In dimineața unei zile de sfarșit de aprilie, rezidenții satului Soveja au avut parte de o surpriza cand un pui de urs a poposit in gradina lor. […] Articolul Un pui de urs descoperit in varful unui copac din Darmanești a ajuns in orfelinat – VIDEO apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .