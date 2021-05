Stiri pe aceeasi tema

- Un pui de urs ranit a fost salvat miercuri de polițiștii din Sibiu, alertați la 112 ca acesta ar fi fost prins intr-o capcana, pe un fond de vanatoare, relateaza Poliția Romana, pe pagina oficiala de Facebook a instituției.Deplasați la fața locului, mai mulți agenți au descoperit ca puiul se ranise…

- In urma primelor verificari, polițiștii au stabilit ca victima, in varsta de 17 ani, ar fi fost acroșata de un autoturism, in timp ce se afla intr-o stație de autobuz. Tanara a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale.Conducatorul autoturismului implicat in accident a parasit locul faptei,…

- Politistii din Bailesti au retinut un barbat de 35 de ani, din Ghidici, acuzat ca a accidentat mortal un batran de 76 de ani si a plecat de la locul faptei. Accidentul a avut loc in seara zilei de 22 aprilie, la intrare in comuna Perisor. Oamenii legii au stabilit ca batranul care si-a pierdut viata…

- Un barbat de 50 de ani a fost salvat de politisti. Barbatul ameninta ca se autoincendiaza in fata primariei din Frecatei.In cursul acestei zile, politistii tulceni au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat de 50 de ani din comuna Frecatei, s ar fi stropit cu o substanta inflamabila si s ar…

- Polițiștii de la Rutiera din Constanța au salvat, vineri, mai multe persoane suprinse de un incendiu intr-un apartament. Potrivit informațiilor noastre, cei doi agenți se aflau in patrulare in momentul in care au observat flacari la un apartament situat la etajul 1 al unui bloc. Polițiștii…

- Fundația Conservation Carpathia, care lupta pentru salvarea animalelor aflate in dificultate, a postat pe site-ul ONG-ului povestea unui pui de urs din munții Fagaraș. Abandonat de mama speriata de zgomotul produs de muncitorii care exploatau padurea, animalul a fost salvat și a fost hranit cu biberonul.…