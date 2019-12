Un pui de rinocer negru s-a născut pentru prima dată în Franţa Un pui de rinocer negru s-a nascut la inceputul lunii decembrie la Gradina Zoologica din Bassin d'Arcachon, o premiera in Franta pentru aceasta specie aflata in pericol critic de disparitie, au anuntat joi administratorii acelui parc zoologic din sud-vestul Frantei, citati de AFP.



Animalul, care nu a primit deocamdata un nume, a fost nascut pe 6 decembrie de Nabila, o femela de sase ani incredintata gradinii zoologice franceze in cadrul unui program european de inmultire in captivitate a acestor animale. Este primul pui nascut de Nabila, iar tatal este masculul Dzanty.



… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de TIR din Romania a avut parte de o surpriza neplacuta, in dimineata zilei de vineri, 29 noiembrie, chiar in fata sediului Jandarmeriei din Soissons, in nordul Frantei. Romanul se afla la volan, dar zgomotele pe care le-a auzit in remorca l-au pus pe gand si l-au nelinistit. Si-a luat inima…

- Doua persoane, printre care o adolescenta de 15 ani, au murit din cauza prabușirii unui pod luni dimineața în sud-vestul Franței, relateaza AFP. Cauzele accidentului sunt înca necunoscute, a spus guvernul, în timp ce a anunțat lansarea imediata a unei anchete. O posibila cauza…

- Un cetatean al Franței, suspectat de proxenetism, reținut anterior la Chișinau, a fost trimis in judecata de procurorii PCCOCS. Individul a incercat sa paraseasca Republica Moldova cu doua moldovence, pe care le-a indemnat sa practice prostituția in Franța.

- Parlamentul European a amanat miercuri votul pentru validarea viitoarei Comisii Europene conduse de Ursula von der Leyen programat initial sa aiba loc pe 23 octombrie, in cadrul sesiunii plenare de saptamana viitoare a PE de la Strasbourg, relateaza dpa, citand surse europarlamentare.Votul…

- "La Buxelles e mare agitatie cu finalizarea comisiei, deci nu prea a fost timp sa discutam despre caderea guvernului, dar nici nu e un lucru care numai in Romania se intampla. Sigur, am fost intrebata din grup ce se intampla cu motiunea, am explicat, dar pe mine ma intereseaza mai mult ce se intampla…

- Un pui de pantera neagra a cauzat panica saptamâna trecuta într-un oraș din nordul Franței dupa ce a fugit din gradina zoologica. Autoritațile au gasit animalul în proprietatea unui localnic din orașul Armentières, din apropierea graniței cu Belgia. Barbatul ținea pantera ca…

- Pilotul rus Artem Markelov îl va înlocui pe francezul Anthoine Hubert, victima unui accident mortal pe circuitul de la Spa-Francorchamps, în cadrul scuderiei BWT Arden pentru ultimele doua curse de Mare Premiu ale sezonului automobilistic în Formula 2, au anuntat marti conducatorii…