Un pui de lup antic, perfect conservat, ascuns in solul inghetat timp de 57.000 de ani și descris de cercetatori ca fiind "cel mai vechi si mai complet lup", a fost descoperit de catre un miner in Yukon, Canada, relateaza CNN.Puiul de lup, botezat Zhur de catre localnici, a fost descoperit de un miner in zona miniera Klondike, langa orașul Dawson. Mumia este atat de bine conservata incat are, practic, toata pielea si cea mai mare parte a blanii. S-au pastrat toate țesuturile moi, desi are in jur 56.000 de ani", a declarat Julie Meachen, profesor asociat de anatomie la Universitatea Des Moines…