- Un pui de caprioara a cazut in aceasta upa amiaza intr-un sant existent pe strada E. Hurmuzachi din Iasi. Pentru salvarea lui au intervenit cinci subofiteri de la Detasamentul 1 de Pompieri Iasi. Puiul a fost predate autoritatilor autorizare pentru ingrijiri suplimentare.

- Uneori lumea animalelor ofera lecții impresionante și prețioase oamenilor. Este și povestea unui pui de caprioara gasit intr-un parc și salvat de o cațelușa. Aceasta l-a adoptat și il hranește alaturi de puii ei. O minune pentru capriorul care, altfel, ar fi muri de foame, spun specialiștii. Tot ei…

- O patrula de siguranta publica a gasit animalul intr-un cartier din Targu Ocna, Bacau. Puiul de caprioara nu se putea deplasa si a fost chemat un medic veterinar pentru a-i acorda ingrijiri medicale.

