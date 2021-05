Un psiholog s-a spânzurat în cabinetul medical. Motivul pentru care a recurs la acest gest Psihologul Cristian Petrescu, in varsta de 50 de ani, a fost gasit spanzurat, marți dupa-amiaza, in cabinetul sau din orașul Iași. Incidentul a avut loc intr-un centru care face parte din Institutul de Psihiatrie „Socola”. Conform datelor oferite de Ziarul de Iași, barbatul a fost gasit spanzurat in cabinet de catre psihiatrul din cabinetul vecin. Jurnaliștii din presa locala susțin ca tragedia s-ar fi produs pe fondul problemelor pe care le avea in familie, cu unul dintre copiii sai, ce suferea de o forma grava de autism. Marți dupa – amiaza ar fi venit la birou pentru ca avea pacienți programati,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un psiholog in varsta de 50 de ani a fost gasit spanzurat, marți dupa-amiaza, in cabinetul sau din orașul Iași. Incidentul a avut loc intr-un centru care face parte din Institutul de Psihiatrie „Socola”. Surse locale declara ca barbatul avea 50 de ani și a fost gasit spanzurat in cabinet…

- Un barbat din Iași a sunat la un post de televiziune pentru a anunța ca și-a ucis mama. Daniel Amarandei are 39 de ani și a fost transportat la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași. Urmeaza sa fie supus unei expertize psihiatrice. Barbatul este cunoscut cu probleme psihice din trecut. A mai fost…

- Dupa apelul macabru primit de televiziune, producatoarea emisiunii a alertat imediat Poliția, prin apel la 112. Forțele de intervenție au fost trimise la domicilul barbatului, situat in cartierul Frumoasa din Iași, iar crima s-a confirmat, relateaza site-ul local Ziarul de Iași. Potrivit sursei citate,…

- Incidentul s-a petrecut marti, la domiciliul bunicilor micutului. In acea zi, mama a mers cu baietelul la parintii ei din Vicovu de Sus. Femeia a iesit din camera pentru cateva minute si l-a lasat singur pe cel mic. A fost suficient pentru ca acesta sa puna mana pe un cartus de la imprimanta si sa inghita…

- O femeie de 37 de ani din Iași a nascut, in cursul zilei de marți, patru baieței perfect sanatoși, deși mama era infectata cu noul coronavirus. Este o premiera medicala in Romania. Potrivit presei locale, femeia prezenta infectie cu virusul SARS-CoV-2, „cu trombocitopenie, cat si defect septal atrial…

- Un barbat de 70 de ani este banuit ca și-a ucis concubina, lovind-o cu o curea cu catarama peste fața. Acesta a stat cu cadavrul in casa timp de 6 zile, apoi și-a anunțat un nepot, care a sesizat autoritațile. Incidentul a avut loc intr-un imobil din zona Bularga a municipiului Iași, potrivit…

- Corpul acestuia s-a lovit de asfalt si a murit in scurt timp. Faptul a fost observat de catre un echipaj de la Politia Locala care patrula prin zona. Medicii chemati la fata locului nu au mai putut face nimic pentru barbat. Sotia sinucigasului a povestit ca barbatul s-a ridicat din pat si s-a aruncat…

- Cei peste 90 de angajati care au fost dati afara de la Institutul de Psihiatrie „Socola" din Iasi la sfarsitul anului 2019 au inceput sa castige procesele intentate in instanta impotriva unitatii medicale. La momentul respectiv, proaspat numitul manager Bogdan Saramet argumenta faptul ca au existat…