Stiri pe aceeasi tema

- Parinții copiilor cu tulburari din spectrul autist, specialiștii de la centrul Micul Prinț și tineri cu autism au invațat cum sa acorde primul ajutor in caz de pericol, la Spitalul Județean de Urgența Bistrița, in cadrul unui curs organizat de Unitatea de Primiri Urgențe. Personalul Centrului de Resurse…

- Membrii familiei din Huston, SUA, au auzit o impușcatura și au fugit in camera copiilor pentru a descoperi ca fetița lor de 3 ani a tras accidental in surioara sa de 4 ani, care era prabușita, fara a prezenta semne vitale de viața, informeaza ABC News . Parinții au sunat imediat la numarul de urgența,…

- De cateva zile toata lumea vorbește de noile Legi ale Educației, dupa conferința de presa susținuta de ministrul Ligia Deca. Reprezentanții asociațiilor de parinți spun ca, deși au fost trimise anumite modificari, unele au fost luate in calcul, dar majoritatea au ramas la stadiul de discuții, iar ceea…

- Pe piața neagra a meditațiilor din Arad, o ședința de doua ore la matematica costa intre 50 de lei și 150 de lei, iar la... The post Piața neagra a meditațiilor din Arad. Parinții scot sume mari sa le ofere copiilor alta pregatire decat cea de la „clasa” appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Temperaturile au scazut simțitor in ultima perioada, iar mulți parinți se tem sa mai iasa cu copiii de teama ca aceștia sa nu se imbolnaveasca din cauza frigului. Medicii spun, insa, ca joaca in aer liber este benefica pentru cei mici chiar și iarna! Ba chiar le-ar putea crește acestora imunitatea.…

- ”In ultimele 48 de ore Ministerul Finanțelor a luat peste 2 miliarde de lei de la banci, pentru refinanțarea datoriei publice și finanțarea deficitului de stat.”, susține Ioana Ramona Bruynseels, coordonatorul Departamentului de Politici Publice al AUR. Ea susține ca imprumuturile sunt foarte impovaratoare…