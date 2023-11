Un proxenet din București antama clienții cu voce de femeie. Folosea o aplicație de distorsionare a vocii Un barbat din București a fost prins de polițiști, dupa ce a obligat o femeie sa se prostitueze in Cluj-Napoca. Pentru a-i antama acesteia clienți, individul folosea o aplicație care ii schimba vocea la telefon cu cea a unei femei. Barbatul, cercetat acum pentru proxenetism, avea deja o condamnare de 1 an de inchisoare pentru […] The post Un proxenet din București antama clienții cu voce de femeie. Folosea o aplicație de distorsionare a vocii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

