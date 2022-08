Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de tineri au devastat un apartament pe care l-au inchiriat pentru un weekend de distractie, in zona Summerland. Ba mai mult, unul dintre acestia a filmat totul si a postat clipul pe Tiktok, laudandu-se ca cu fapta lor. Dupa ce a devenit viral, acesta l-a sters. In clipul video apareau sapte…

- Un turist american, venit in vacanta in Mamaia, a postat pe TikTok un videoclip cu micul dejun luat "pe cea mai scumpa plaja din Romania".Mai exact, barbatul a comandat o cafea, un sandvici si un smoothie, pentru care a platit 12 dolari, adica 60 de lei."Doar 12 dolari! Mic dejun pe…

- Un grup de tineri a inchiriat un apartament pe litoral, in Mamaia, iar cheful pe care l-au tras a ramas cu urmari nefaste. Ei au postat distrugerile pe TikTok, fara niciun fel de jena. Apartamentul din Mamaia Nord a fost transformat in club de tinerii care l-au inchiriat. Aceștia au consumat alcool…

- Actorul Florin Petrescu se afla acum pe litoralul romanesc cu spectacolele care se desfașoara in teatrele de vara, dar și cu evenimentele pe care le are la diferite terase. Dezamagit de ceea ce a gasit, acesta spune ca, din cauza prețurilor mari, turiștii nu au mai dat navala in Mamaia,... The post…

- Dupa o zi aglomerata, nimic nu e mai relaxant decat sa bei un pahar de vin in timp ce gatesti o cina savuroasa. Dar nu fiecare apartament sau casa are deja un bar amenajat. Mersul la bar este o distractie, dar uneori poate preferi sa bei un pahar chiar acasa, in pijamale, urmarind serialul preferat.…

- Localurile și restaurantele din Mamaia au crescut prețurile la un nivel care ii uimește pe turiștii de rand. Desigur ca oamenii cu bani nu se uita la factura, dar oamenii obișnuiți numara ban cu ban.Un turist a relatat cum a platit 80 de lei pe o pizza și 15 lei pe o cafea. Berea la 330 ml a ajuns sa…

- Pe litoralul romanesc, unele apartamente au ajuns sa se vanda cu aproape doua milioane de euro. In Olimp, de pilda, un dezvoltator cere 1.904.000 de euro (TVA inclus) pentru un apartament de 6 camere, cu o suprafata utila de 166 mp, la care se adauga o terasa de 286 mp si una construita de 514 mp. Apartamentul…

- Clujenii care au trecut duminica dimineața pe strada Piezișa s-au luat cu mainile de cap. Suporterii U Cluj și Dinamo au baut pe rupte inainte de meciul de pe Cluj Arena, de sambata, iar dupa ei au lasat mizerie și sticle sparte. Suporterii din Romania se poarta inca precum niște huligani și nu…