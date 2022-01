Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de extindere a unor parți ale Canalului Suez este de așteptat sa fie finalizat dupa doi ani de lucrari, in iulie 2023, a declarat președintele Autoritații Canalului Suez (SCA), potrivit Reuters. SCA a anunțat planuri de extindere al canalului și largirea celui existent dupa ce nava container…

- Sambata, manifestantii revoltati de intreruperi au luat cu asalt o centrala de distributie al EDL din regiunea Aramoun, la nord de Beirut, a indicat compania de stat intr-un comunicat. "Manifestantii au deconectat un transformator de putere de 150-220 kilovolti si au taiat linia de inalta tensiune care…

- Autoritatea Canalului Suez a anuntat ca in 2021 a inregistrat venituri anuale record, de 6,3 miliarde dolari, cu 12,8% mai mari fata de cele din anul anterior (5,6 miliarde dolari), in pofida faptului ca timp de sase zile canalul a fost blocat din cauza esuarii navei port-container Ever Given, transmit…

- Anul acesta, Primaria Municipiului Lugoj, in parteneriat cu Poliția Locala au imparțit timp de 5 zile, 750 de pachete, tuturor copiilor care au participat la proiectul ,,Iata, vin colindatorii!‘‘. Ajuns la cea de-a doua ediție, acest proiect iși propune sa pastreze vii tradițiile și obiceiurile locului…

- Suplimentarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Constanta din 28.12.2021. ORDINE SUPLIMENTARAProiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 123 2021 privind "Regulamentul de organizare si functionare a parcarilor publice din municipiul Constanta"initiatori: grupul…

- OrtodoxeInainte-praznuirea Nasterii DomnuluiSf. Sfintit Mc. Ignatie Teoforul, episcopul AntiohieiGreco-catoliceSf. ep. m. Ignatiu TeoforulRomano-catoliceSf. Zeferin, pp. m.Sfantul Sfintit Mucenic Ignatie Teoforul este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 20 decembrie.Sfantul Ignatie a fost…

- Inca de la debutul audierilor, unul dintre membrii comisiilor s-a aratat nemultumit de faptul ca ministrului i se poate adresa un numar limitat de intrebari din partea reprezentantilor formatiunilor politice, membri in comisiile reunite care l-au audiat, insa procedura propusa initial privind audierile…

- Romanii au trimis parlamantarilor multe mesaje pentru stoparea legiferarii certificatului verde. Printre cei care au trimis puncte de vedere Parlamentului pe aceasta tema se numara medici, asistenți medicali, angajați ISU sau cadre didactice. Impunerea certificatului verde este vazuta ca o incalcare…