Un profesor din Moreni preda geografia in versuri pentru a-i ajuta pe elevi sa rețina mai ușor material. De aceasta data, Ion Busuioc a scris o poezie inspirata de greșelile publicate in manualul de geografie pentru clasa a VI-a. Profesorul Ion Busuioc preda geografia de 17 ani. Din 2003 este cadru didactic la Liceul Teoretic „I.L. Caragiale” din Moreni, unde și-a obișnuit elevii cu o metoda inedita de predare: geografia in versuri, scrie Gazeta Damboviței . Ion Busuioc a scris o poezie, inspirat fiind de greșelile din manualul de geografie pentru elevii de clasa a VI-A, editat la Editura Didactica…