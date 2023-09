Stiri pe aceeasi tema

- Un profesor de engleza a fost condus, marti, la audieri de procurorii DIICOT Bacau, fiind banuit de comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc, au declarat, pentru Agerpres, surse judiciare. Barbatul are circa 30 ani si preda la mai multe scoli din judet. Procurorii DIICOT Bacau efectueaza,…

