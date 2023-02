Un produs achiziționat de români, retras din magazinele Carrefour. S-au descoperit pesticide în el Alerta in magazinele Carrefour. Un produs achiziționat de nenumarați romani a fost retras de pe piața dupa ce s-a constatat depașirea valorilor admise de reziduuri de pesticide. Este vorba despre un produs din Turcia, mai exact un lot de lamai distribuit de furnizorul Andros Stil SR. Clienții care au cumparat aceste produse le pot returna in magazine pana la data de 17 martie și pot sa iși primeasca și banii inapoi. ”Va informam ca in urma prelevarii unor probe, s-a depistat o depasire a valorilor admise de reziduuri de pesticide. Ca urmare, s-a dispus retragerea de la comercializare a urmatorului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un lot de lamai din Turcia a fost restras de la comercializare din reteaua Carrefour pentru depasirea valorilor admise de reziduuri de pesticide. Produsele pot fi readuse de catre clienti in magazine in perioada 24.02.2023-17.03.2023. "Va informam ca in urma prelevarii unor probe, s-a depistat o depasire…

- Un lot de lamai din Turcia a fost restras de la comercializare din reteaua Carrefour pentru depasirea valorilor admise de reziduuri de pesticide. Produsele pot fi readuse de catre clienti in magazine in perioada 24.02.2023-17.03.2023, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un lot de grapefruit rosu provenit din Turcia, la care s-au constatat depasiri ale valorilor admise pentru reziduuri de pesticide, a fost retras de la comercializare din mai multe magazine Carrefour si Microfruits. Persoanele care au cumparat fructe din acest lot sunt sfatuite sa nu le consume, informeaza…

- Este alerta alimentara in Romania. Un aliment foarte consumat de toti romanii a fost retras din magazine. Acesta este periculos pentru sanatate, trebuie aruncat imediat, intrucat pe el au fost descoperite cantitați mari de pesticide. Alerta alimentara in Romania. Carrefour a vandut un aliment cu pesticide…

- Un lot de grapefruit rosu provenit din Turcia, la care s-au constatat depasiri ale valorilor admise pentru reziduuri de pesticide, a fost retras de la comercializare din mai multe magazine Carrefour si Microfruits. Persoanele care au cumparat fructe din acest lot sunt sfatuite sa nu le consume. Autoritatea…

- Un lot de grapefruit rosu provenit din Turcia, la care s-au constatat depasiri ale valorilor admise pentru reziduuri de pesticide, a fost retras de la comercializare din mai multe magazine Carrefour si Microfruits. Persoanele care au cumparat fructe din acest lot sunt sfatuite sa nu le consume, relateaza…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat, marti, ca SC Microfruits SA a initiat retragerea de la comercializare si rechemarea de la client a unui lot de grapefruit rosu, provenit din Turcia, din cauza depasirii valorilor admise de reziduuri de pesticide…

- Un lot de grapefruit rosu provenit din Turcia, la care s-au constatat depasiri ale valorilor admise pentru reziduuri de pesticide, a fost retras de la comercializare din mai multe magazine Carrefour si Microfruits. Persoanele care au cumparat fructe din acest lot sunt sfatuite sa nu le consume, relateaza…