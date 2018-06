Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul DNA a solicitat luni magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului senator Dan Sova la 9 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta in dosarul CET Govora, sustinand ca pedeapsa de 3 ani inchisoare data de instanta de fond este…

- Reprezentantul DNA a solicitat luni magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului senator Dan Sova la 9 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta in dosarul CET Govora, sustinand ca pedeapsa de 3 ani inchisoare data de instanta de fond este "nejustificat…

- Catalin Nicolae Ceort, la data faptei procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a fost condamnat, marti, de judecatorii Instantei Supreme, la 4 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita, dupa ce a pretins 260.000 de euro de la un om de afaceri in schimbul…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au confirmat definitiv joi redeschiderea urmaririi penale fata de fostul procuror anticoruptie Mircea Negulescu, intr-un dosar aflat in instrumentare la DNA. "In temeiul art. 335 alin. 4 Cod de procedura penala, confirma redeschiderea urmaririi…

- Procurorii DNA au cerut, marti, la Instanta suprema, o pedeapsa de trei de inchisoare cu executare pentru presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in dosarul in care acesta este acuzat de marturie mincinoasa. Inalta Curte de Casatie si Justitie a luat in discutie marti ultimul termen in dosarul…

- Veste de ultima ora despre Giovanni Becali. Contestatia formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost respinsa, iar Giovanni Becali poate fi liber. Decizia in cazul sau este definitiva.

- Elena Udrea se dezlantuie, dupa ce magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie i-au refuzat cererea unei audieri la distanta. Intr-o interventie la Romania TV, fostul ministru a venit cu atacuri dure la adresa judecatorilor din dosarul ei, sustinand ca acestia nu urmaresc altceva decat…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei prelungește suspansul in in dosarul in care sunt judecați fostul judecator al Curții Constituționale, Toni Grebla, finul sau, Ion Bircina și alți trei inculpați. Instanța suprema a stabilit ieri un nou termen pentru sentința. „Amana pronuntarea…