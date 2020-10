Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Arges aduce la cunostinta opiniei publice ca in data de 24 septembrie 2020, orele 1300 , va avea loc in Sala de Sedinte nr. 3 de la sediul sau din Pitesti, B-dul. I.C. Bratianu, nr. 7, desemnarea prin tragere la sorti, a celor 3 judecatori care vor face parte din Biroului Electoral de Circumscriptie…

- Abonamente pentru elevi, doar la punctul Publitrans de la Lisa Draxelmaier! S.C. Publitrans 2000 S.A. aduce la cunostinta elevilor din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat, ca incepand cu data de 14 septembrie 2020, se vor elibera abonamente lunare gratuite pe toate liniile de la punctul…

- S.C. Publitrans 2000 S.A. aduce la cunostinta elevilor din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat, ca incepand cu data de 14 septembrie 2020, se vor elibera abonamente lunare gratuite pe toate liniile de la punctul de distributie situat in municipiul Pitesti, B-dul Nicolae Balcescu, Bl. S5,…

- La 1 septembrie, odata cu incheierea anului scolar, profesorii pot sa isi depuna dosarele de pensionare. Casa de Pensii Arges face precizari cu privire la modalitatea de depunere a dosarelor de pensie la data de 1 septembrie 2020 pentru cadrele didactice titulare, ca urmare a incheierii anului de invațamant…

- Reamintim ca, in acest moment, pe raza municipiului Pitești sunt deschise 14 izvoare cu apa potabila in zonele: Calea București – bloc 31, strada Paltinului, strada Teilor – bloc PS6, strada Smardan, Școala nr.13 – strada Eugen Lovinescu, strada Carol Davila (Azil) – Gavana 3, Bd. Nicolae Balcescu…

- Avand in vedere cresterea numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus in judetul Arges, pentru limitarea transmiterii Covid-19, in perioada 27.07 – 07.08.2020 societatea Apa Canal 2000 S.A. suspenda activitatea de relatii cu publicul la sediul sau din Pitesti, Bd. I.C. Bratianu nr. 24A, precum sila…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comuna Bradu, in ziua de miercuri 22.07.2020, intre orele 9 – 13, fiind afectati utilizatorii situati pe urmatoarele strazi: Crinului, Aleea Neajlov si Triumf. Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executarea lucrarilor…