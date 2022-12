Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Ploiești a fost batut de patronul unui magazin, dupa ce a cerut bon fiscal pentru cumparaturile facute. Polițiștii au deschis deja dosar penal. Este vorba de doua anchete, una pentru evaziune fiscala și alta pentru loviri și alte violențe, potrivit Realitatea PLUS.Intre cumparator și vanzator…

- Un tractor care a fost declarat furat de autoritatile din Olanda a fost gasit de politistii romani dupa ce a fost scos la vanzare pe o strada din orasul Targu-Neamt, informaza Observatornews. „Politistii au identificat in fata unui imobil situat pe strada Mihail Sadoveanu, din Targu-Neamt, un utilaj…

- In cala unui avion care mergea din Romania spre Marea Britanie au fost descoperite urme de sange. Calatorii zborului Cluj – Liverpool s-au trezit cu bagajele returnate la Cluj pentru ca s-au gasit urme de sange, conform pasagerilor, potrivit stiridecluj.ro. Pasagerii au ajuns la destinație, dar toate…

- Persoanele care detin date si informatii sau care pot da relatii despre persoana respectiva sunt rugate sa apeleze Serviciul Unic de Urgenta 112, IPJ Ilfov sau cea mai apropiata unitate de politie.

- Cea mai mare nava de cercetare de pe apele interioare ale Uniunii Europene se construieste in Romania. Totul in cadrul unui proiect urias, de aproximativ 20 de milioane de euro, al Universitatii „Dunarea de Jos” Galati.

- Decizia autoritaților de a cumpara BMW-uri pentru polițiști nu este bine vazuta de catre Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor. FSANP critica in termeni foarte duri achiziția de BMW-uri a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), deoarece, „cu banii cheltuiți pe bolizii de…

- Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce a furat trei ambarcatiuni si cinci motoare de barca de pe bratul Sfantu Gheorghe. Prejudiciul a fost recuperat, cu exceptia unei ambarcatiuni, informeaza News.ro. Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa,…

- Un accident groaznic a avut loc miercuri, 7 septembrie, in județul Galați. O femeie a pierdut controlul volanului și a intrat sub roțile unui tir. In urma impactului, șoferița a murit pe loc. Potrivit IPJ Galați, teribilul accident a avut loc la ora 7:45 pe DJ251 intre localitațile Smardan și Schela…