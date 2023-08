Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei brailene Rosiori, Neculai Soceanu, si-a pierdut mandatul pentru ca a stat in concedii medicale mai mult timp decat permite legea, potrivit Agerpres. Secretarul comunei Rosiori a inaintat catre Prefectura Braila un raport in care se precizeaza ca primarul Neculai Soceanu a fost in concediu…

- Primarul comunei brailene Rosiori, Neculai Soceanu, si-a pierdut mandatul, pentru ca a fost in concediu medical mai mult timp decat permite legea, respectiv Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, potrivit Agerpres.

- Primarul comunei brailene Rosiori, Neculai Soceanu, si-a pierdut mandatul, pentru ca a fost in concediu medical mai mult timp decat permite legea, respectiv Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, informeaza Agerpres.Secretarul comunei Rosiori a inaintat catre Prefectura Braila…

- In vederea asigurarii unei totale transparențe instituționale și pentru indeplinirea atribuțiilor stabilite de Ordonanța de Urgența 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare, și de Legea 544/2001, cu privire la liberul acces la informații de interes public, in…

- Primarul comunei Bixad, Ioan Tatar, a fost suspendat din functie, dupa raportul ramas definitiv al Agentiei Nationale de Integritate (ANI) care a aratat ca a incalcat legea cand si-a angajat fiica la primarie, informeaza, miercuri, Prefectura Satu Mare, noteaza Agerpres."Avand in vedere raportul Agentiei…

- “Avand in vedere raportul Agenției de Integritate nr 30772/G/II/06.07.2021, ramas definitiv, privindu-l pe Tatar Ioan- primar al comunei Bixad , Prefectul Județului Satu Mare, Radu Tiberiu Roca, urmare a atribuțiilor ce-i revin , in temeiul art. 160 alin (7) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.57/2019…

- Concediu de odihna de 38 de zile si 1000 de lei in plus la weekendul lucrat! Cine sunt bugetarii fericiti de la 1 august Guvernul a aprobat o ordonanța de urgența ce prevede sume suplimentare pentru medicii care fac garzi, acordarea de vouchere de vacanța pentru toți angajații din unitațile sanitare…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, marti, ca mandatul echipei de negociere a partidului privind rotativa guvernamentala este mentinerea protocolului coalitiei de guvernare sau, in caz contrar, reducerea numarului de ministere si a secretarilor de stat. In legatura cu demararea procedurilor…