Primarul unei comunei a fost condamnat, luni, in apel, la un an si sase luni de inchisoare pentru pornografie infantila, pedeapsa fiind redusa fata de cea pronuntata de instanta de fond. ″In baza art.421 pct.2 lit.a cod proc.pen., admite apelul declarat de inculpatul Davidescu Daniel Bogdan impotriva sentintei penale nr.81 pronuntata la 27 martie 2019 de Tribunalul Prahova pe care o desfiinteaza in parte, in latura penala si rejudecand, reduce cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatului de la 2 ani si 2 luni inchisoare, la 1 an si 6 luni inchisoare”, se arata in sentinta pe scurt publicata…