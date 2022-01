Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul egiptean Mostafa Mohamed evolueaza in prezent la Cupa Africii pe Natiuni din Camerun. Totusi, el are si examene de sustinut la facultate, in Egipt, astfel ca in locul sau s-a prezentat un prieten, care a fost si arestat. Un responsabil al Institutului Universitar din Cairo, unde studiaza…

- Malawi, nationala antrenata de Mario Marinica, a fost invinsa, marti, la Yaounde, cu scorul de 2-1 (1-1), de Maroc, in optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, competitie gazduita de Camerun. Gabadinho Mhango a deschis scorul pentru Malawi, in minutul 7, dar atacantul FC Sevilla Youssef…

- Fundasul dreapta Shaker Alhadhur a fost anuntat titular în poarta nationalei Insulelor Comore la meciul cu Camerun, din optimile Cupei Africii pe Natiuni, dupa ce doi portari din lot au fost infectati cu Covid-19, iar un al treilea s-a accidentat.Insulele Comore au încercat sa obtina…

- Selectionata Insulelor Comore a produs o surpriza prin victoria in fata reprezentativei Ghanei cu scorul de 3-2, marti seara, la Garoua, intr-un meci din Grupa C a Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, competitie gazduita de Camerun, conform Agerpres. Comorezii, debutanti la un turneu final, au deschis…

- Selectionerul echipei de fotbal a Senegalului, Aliou Cisse, a anuntat, vineri, o lista de 27 de jucatori pentru Cupa Africii pe Natiuni, competitie ce va avea loc in Camerun in perioada 9 ianuarie-6 februarie, si din care fac parte portarul echipei engleze Chelsea, Edouard Mendy, si atacantul lui…

- Asociatia Europeana a Cluburilor (ECA) ameninta ca nu ii va lasa la nationale pe jucatorii convocati pentru Cupa Africii pe Natiuni (CAN), relateaza AFP, citat de news.ro ECA este ingrijorata de protocolul sanitar de la competitia care se va desfasura in perioada 9 ianuarie – 6 februarie,…